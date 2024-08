Volley, Velasco, Coppa Italia, Arnaldi: le ultimissime

Julio Velasco, ct azzurro, rompe il tabù: nel 1996 alla guida della Nazionale maschile, chiuse al secondo posto: a distanza di 28 anni si aggiudica la medaglia d'oro: "Non vivo quel risultato con rammarico, non mi sento come Roberto Baggio che ripensa con amarezza al rigore sbagliato contro il Brasile nel Mondiale del ’94. Questo è lo sport: a volte due palloni ti fanno vincere e a volte perdere”.

Dopo la qualificazione di Napoli ed Empoli e l'eliminazione del Verona, oggi altri quattro club di A scendono in campo per la Coppa Italia: il Venezia affronta il Brescia, il Parma il Palermo, la Sampdoria il Como e il Torino se la vedrà con il Cosenza.

Matteo Arnaldi prova a vendicare Jannik Sinner, affrontando Alexander Rublev a Montreal. In palio un posto per la finale dell'Atp 1000. La sfida, valevole per le semifinali è in programma in tarda serata.