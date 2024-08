Olimpiadi, Tamberi, Coppa Italia e Arnaldi: le ultimissime

“Tutto è arrivato nel momento sbagliato”. Gianmarco Tamberi, portabandiera azzurro, commenta con rammarico la sua sfortunata partecipazione all'Olimpiade francese. “Cosa cambierei? Tanto degli ultimi anni. Ho investito tutto me stesso in questa cosa. Ma magari non avrei vinto a Tokyo se non avessi investito così tanto. Quando dico che non me lo merito è perché ho messo questa gara davanti a tutto, mia moglie, gli amici e la famiglia”.

In Coppa Italia cadono diverse squadre di serie A: dopo il Verona, anche il Venezia (sconfitto dal Brescia), il Parma (ko con il Palermo) e il Como (eliminato ai rigori dalla Sampdoria), salutano la competizione. Insieme al Napoli si qualifica il Torino, che batte 2-0 il Cosenza, con gol di Camporese e Zapata.

Matteo Arnaldi saluta il torneo di Montreal. In semifinale l'azzurro è stato sconfitto dal russo Rublev, che aveva già eliminato Jannik Sinner nei quarti di finale.