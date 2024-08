Brescianini, Atalanta, Lazio e Paltrinieri: le ultimissime

Gasperini sfida il Real Madrid

Il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini ha presentato in conferenza stampa la sfida al Real Madrid, valevole per la Supercoppa Europea. “Sulla carta il pronostico è più chiuso che contro il Leverkusen. Se vogliamo è un ostacolo ancora più grande, ma lo è anche la motivazione. Nel calcio non succede sempre, ma ogni tanto si possono sovvertire i pronostici. Tante assenze? Nel calcio queste cose succedono. Vorresti giocare la partita migliore possibile ma poi succede di avere delle defezioni”. Tra i convocati mancano Koopmeiners e Zaniolo

Castrovilli: "Scegliere la Lazio è stato facile"

"Scegliere la Lazio è stato facile, l'ho voluta fortemente. Sto bene, anche se vengo da due anni e mezzo di buio totale. Per me la Lazio vuol dire rinascita”. Con queste parole Gaetano Castrovilli si è presentato ai tifosi biancocelesti. "Uno degli obiettivi è quello di tornare in Nazionale, passando per il club. Tutto parte dalla testa. Se non stai bene mentalmente le gambe non vanno. Ho trovato un gruppo fantastico, di qualità. Voglio dare una mano a questa squadra. Sento quell'alchimia che in un gruppo fa tanto. Sono all'80% nel cammino per tornare a quello che ero".

Paltrinieri in ospedale

Olimpiadi sfortunate per i portabandiera azzurri: se Gianmarco Tamberi ha perso la fede nuziale durante la cerimonia inaugurale, Gregorio Paltrinieri (che ha portato a casa la medaglia d'argento nei 1500 stile libero e il bronzo negli 800 metri) ha rivelato di essersi rotto il gomito sinistro, proprio la sera della cerimonia di chiusura: “Tornerò presto”, ha detto l'azzurro.