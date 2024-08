Mourinho, Champions, Supercoppa e tennis: le ultimissime

Il Fenerbahce di Josè Mourinho viene eliminato dal Lille e saluta la Champions League. 1-0 per i turchi al termine dei tempi regolamentari (gol di Diakite al 90'). Nei supplementari i francesi trovano il pari che li porta alla fase a gironi della Champions. Il Fenerbahce viene retrocesso in Europa League: Mourinho potrebbe incrociare il suo destino con quello della Roma.

Champions, le qualificate ai gironi

Oltre al Lille si qualificano per la fase a gironi della Champions anche lo Slovan Bratislava, il Bodo Glimt, il Salisburgo, il Malmoe, il Midtjylland, il Qarabag, lo Sparta Praga la Dinamo Kiev e lo Slavia Praga.

Ancelotti elogia Gasperini e la Dea

Domani la Supercoppa Europea tra Atalanta e Real Madrid. Carlo Ancelotti, tecnico delle Merengues, esalta i bergamaschi: “L’Atalanta merita di stare qui. Gasperini ha fatto un lavoro straordinario”. Il tecnico è pronto a lanciare Mbappè dal primo minuto “Si è presentato bene, come tutti gli altri. Non abbiamo avuto molto tempo per vederlo, ma è a disposizione. Chi è qui può giocare titolare”

Derby azzurro a Cincinnati

Derby azzurro nei sedicesimi di finale del torneo di Cincinnati. Luciano Darderi batte Tabilo in due set con il punteggio di 6-3, 7-6 e affronterà Cobolli, che ha sconfitto Tommy Paul. In questo turno entra in tabellone anche Sinner, che affronterà lo statunitense Michelsen