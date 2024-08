Dybala, Supercoppa, Milan e Musetti: le ultimissime

Vertice notturno per delineare il futuro di Paulo Dybala. L’agente dell’argentino Carlos Novel ha incontrato in serata la Ceo Soulokou, Ghisolfi e gli emissari dell’Al-Qadsiah che punta ad avere a costo zero il cartellino del giocatore. La Roma riflette sul futuro dell'attaccante argentino.

Gasperini sfida Ancelotti

"Affrontiamo questa partita con grande entusiasmo e voglia. E' il primo trofeo di una stagione che sarà molto impegnativa e speriamo ricca di successi, quindi vogliamo iniziare bene. La squadra è motivata per fare una grande partita". Carlo Ancelotti lancia il Real Madrid, che stasera affronterà l'Atalanta per la Supercoppa Europea. “Non siamo favoriti, come non lo eravamo con il Bayer Leverkusen – la risposta di Gasperini – è una gara di grande prestigio e metteremo in campo l'orgoglio e quello che sappiamo fare ”.

Il Milan scopre Morata

Il Milan batte il Monza 3-1 e porta a casa il trofeo Berlusconi. Reti di Saelemaekers, Jovic e Rejinders. Per i brianzoli rete dell'ex Maldini. In campo anche Alvaro Morata, schierato da Fonseca al centro dell'attacco rossonero.

Musetti ok a Cincinnati

Ottima partenza per Lorenzo Musetti nel torneo di Cincinnati: la medaglia di bronzo delle Olimpiadi ha battuto in rimonta Jarry in tre set ed approda ai sedicesimi di finale. Oggi in campo Matteo Berrettini e Jannik Sinner