Dybala, Supercoppa, Lazio e tennis: le ultimissime

Ore decisive per il futuro di Paulo Dybala. Il manager dell'attaccante argentino ha incontrato i dirigenti dell'Al-Qadsiah, pronti ad offrire circa 20 milioni a stagione. I tifosi giallorossi intanto si schierano con il numero 21 e sui social ufficiali del club, invitano l'attaccante a non lasciare la capitale.

Gasperini sogna lo sgambetto ad Ancelotti

Tra poche ore Atalanta e Real Madrid in campo a Varsavia per la Supercoppa Europea. Terzo confronto in assoluto tra i due club dopo la doppia sfida degli ottavi di finale di Champions League del la stagione 2020/21: in quell'occasione gli spagnoli si sono aggiudicati sia la gara d'andata che quella di ritorno. “Non siamo favoriti, come non lo eravamo con il Bayer Leverkusen”, ha detto Gasperini alla vigilia. “Giocheremo una gara di grande orgoglio”.

Fabiani: "Vogliamo Dia"

Il direttore sportivo della Lazio Angelo Fabiani su Dia: “Vogliamo prenderlo, ci hanno chiesto un giorno di tempo e ora aspettiamo una risposta dall'entourage.Con la Salernitana abbiamo un accordo e già i moduli firmati da loro. Bisogna ora mettere d'accordo le altre società: l'avvocato, l'agente e tutti quelli intorno al calciatore. Stiamo trovando la quadra”.

Esordio per Sinner e Berrettini

Esordio nel torneo di Cincinnati per Jannik Sinner e Matteo Berrettini. Il numero uno al mondo affronterà lo statunitense Michelsen, mentre il tennista romano sarà impegnato contro il danese Rune, numero sedici della classifica Atp.