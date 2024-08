Dybala, Lazio, mercato, tennis: le ultimissime

Dia a Roma

Boulaye Dia sbarcherà nella capitale per sottoporsi alle visite mediche prima della firma del contratto che lo legherà alla Lazio. Il centravanti senegalese si giocherà il posto in avanti con caste janos. I biancocelesti non chiudono il mercato in entrata e continuano a riflettere sulla possibilità di chiudere con il Napoli l'operazione Folorunsho

Mercato, ferragosto bollente

Ferragosto bollente sul fronte mercato. La Fiorentina chiude con il Genoa l'operazione Gudmundsson. L'arrivo dell'attaccante rossoblù libera Nico Gonzales sul quale è forte l'interesse della Juventus. I bianconeri hanno alzato l'offerta all'Atalanta per Koopmeiners e sperano di chiudere la doppia operazione in entrata.

Cobolli batte Darderi. Oggi tocca a Sinner

Flavio Cobolli si aggiudica il derby italiano. A Cincinnati il tennista romano (che eravanti un set) approfitta del forfait di Darderi per strappare il pass per gli ottavi di finale dove affronterà Hurkacz. Oggi in campo Jannik Sinner. Il numero, uno del mondo, se la vedrà con lo statunitense Thompson.