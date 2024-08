Inter,Milan,Nico Gonzalez,United: le ultimissime

Fonseca lancia il Milan

Paulo Fonseca non si nasconde. Il nuovo tecnico del Milan ribadisce le ambizioni dei rossoneri. "Questo Milan è un gruppo molto forte, siamo qui per vincere. Io ogni giorno che lavoro con i miei ragazzi ho più fiducia in questo senso. Siamo qui per lottare per lo scudetto" . Il Milan esordirà domani contro il Torino.

Gonzalez out nella Fiorentina: pronto per la Juve

Palladino lascia fuori dall'elenco dei convocati Nico Gonzalez. L'attaccante argentino non parteciperà alla trasferta sul campo del Parma, esordio in campionato dei viola. Un segnale forte in vista della chiusura del mercato. Gonzalez è uno dei principali obiettivi della Juventus.

Riparte la Premier

Con il match tra Manchester United e Fulham, in programma alle ore 21, prende il via la Premier League. In serata scatterà anche la Ligue 1 con l'esordio dei campioni di Francia del Psg contro il Le Hauvre. In programma anche due gare di Liga: Celta-Deportivo Alaves e Las Palmas - Siviglia