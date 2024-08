Dybala, Dia, mercato, Sinner: le ultimissime

Paulo Dybala ha preso parte regolarmente all'allenamento odierno della Roma. L'attaccante argentino è nel mirino dell'Al-Quadsiah, club arabo che ha presentato una maxi offerta a lui e al club giallorosso. L'argentino non ha ancora deciso il suo futuro. Domani attesissima conferenza stampa di Daniele De Rossi, che presenterà la trasferta di Cagliari, esordio ufficiale della Roma in campionato.

Lazio, Dia è ufficiale

Ora è ufficiale: Boulaye Dia è un nuovo giocatore della Lazio. Il club biancoceleste ha confermato il suo acquisto attraverso un comunicato ufficiale. Il centravanti senegalese, che domenica potrebbe essere convocato in vista della sfida con il Venezia, indosserà la maglia numero 19.

Il mercato entra nel vivo

Giornata molto intensa sul fronte mercato: la Fiorentina ha annunciato l'acquisto di Gudmundson, che arriva dal Genoa. L'Atalanta ha ufficializzato Brescianini. Nico Gonzalez non è stato convocato dalla Fiorentina in vista della trasferta di domani contro il Parma e resta nel mirino della Juventus.

Sinner ok a Cincinnati

Jannik Sinner ha festeggiato il compleanno, strappando la qualificazione ai quarti di finale del torneo di Cincinnati. L'azzurro non è neanche sceso in campo, ma ha sfruttato il forfait, per un problema alla costola, del suo avversario, l'australiano Thompson. Nei quarti il numero uno del mondo affronterà Rublev, rivincita della sfida (vinta dal russo) di Montreal.