Dybala, Serie A, Zirkzee, Siner: le ultimissime

“Rimangono solo alcuni minimi dettagli perché l'arrivo di Paulo Dybala diventi ufficiale". Mauro Cetto , attuale capo dell'area scouting dell'Al-Qadsiah ed ex compagno dell'argentino ai tempi del Palermo, spiega: “Abbiamo trattato abbastanza con Dybala, però non abbiamo chiuso. Rimangono solo alcuni minimi dettagli perché diventi ufficiale”.

Torna la serie A

Torna in campo la serie A, con quattro anticipi della prima giornata di campionato. Alle 18.30 in scena i campioni d'Italia dell'Inter, che affrontano in trasferta il Genoa. Alla stessa ora il Parma ospita la Fiorentina. Alle 20.45 Il Milan di Fonseca scende in campo contro il Torino, mentre l'Empoli affronta al Castellani il Monza di Alessandro Nesta.

Zirkzee show

Esordio con gol per Jousha Zirkzee in Premier League. L'ex attaccante del Bologna entra al 60' della sfida tra il Manchester United e il Fulham, prima giornata di campionato e a pochi istanti dallo scadere, realizza il gol partita. Successo esterno in Ligue 1 per il Psg, che batte 4-1 in trasferta il Le Hauvre

Sinner cerca la rivincita

Jannik Sinner affronta Andrej Rublev per i quarti di finale del torneo di Cincinnati: per il numero uno del mondo (che ha approfittato del forfait di Thompson per superare il turno senza scendere in campo), c'è la possibilità di vendicare la sconfitta contro il russo, maturata sei giorni fa a Montreal.