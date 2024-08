Roma, Lazio, Napoli e Sinner: le ultimissime

“Non ci sono indisponibili per Cagliari, a parte Paredes che è squalificato. Dybala? Abbiamo sentito che c'è qualcosa, ma sta bene e viene con noi”. Daniele De Rossi annuncia la presenza dell'argentino per la trasferta di Cagliari, esordio in campionato della Roma: “Da allenatore non posso commentare le voci. Poi ne parlerà Paulo che per me era e resta un giocatore forte. Io quello che dovevo dire l'ho detto alla società e a Dybala, poi non posso più andare oltre. Qui alla Roma nessuno è più importante della Roma, questo è un concetto che non deve essere travisato”.

Baroni lancia la Lazio

Marco Baroni si dice pronto ed emozionato per l'esordio sulla panchina della Lazio: “Siamo in crescita continua e costante. Abbiamo cambiato qualcosina, l'obiettivo principale è creare un'identità forte, una squadra dove tutti lavorano insieme”. Ieri primo allenamento per Dia: “ha dimostrato di saper far gol, di avere mobilità e capacità, e ci darà una grande mano".

Conte frena

Antonio Conte si aspettava “ una situazione migliore, con delle sorprese positive, ma ho avuto difficoltà a trovarle”. Alla vigilia dell'esordio in campionato contro il Verona, il tecnico del Napoli annuncia: “Mi aspettavo di meglio. Siamo qui per lavorare e fare le valutazioni in maniera razionale, consapevoli che non si può fare tutto e subito. Trovarti in una situazione con 9/10 uscite...Le altre squadre hanno situazioni consolidate. Non mi spaventa assolutamente, ma è meglio essere chiari".

Sinner cerca la rivincita

Jannik Sinner in campo contro Rublev per i quarti di finale del torneo di Cincinnati. L'azzurro cerca la rivincita dopo l'eliminazione dall'Atp di Montreal di una settimana fa ad opera del tennista russo.