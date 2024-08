Serie A, Milan, Greenwood, Sinner: le ultimissime

Quattro pareggi nella prima giornata di campionato: l'Inter viene raggiunta dal Genoa 2-2 (doppietta di Thuram e reti di Vogliacco e Messias), 1-1 tra Parma e Fiorentina (gol di Man e Biraghi), mentre il Milan, sotto 2-0 contro il Torino all'89' trova il pareggio in extremis grazie a Morata e Okafor. 0-0 ra Empoli e Monza.

Il Var salva Maresca

Clamoroso quanto accaduto a Milano nel corso della sfida tra i rossoneri e i granata. L'arbitro Maresca non aveva assegnato la rete al Torino (con il pallone che aveva superato abbondantemente la linea di porta) per problemi alla goal line tecnology. La rete è stata assegnata dal Var.

Greenwood show

Greenwood, trattato a lungo dalla Lazio nel corso del mercato, esordisce con una doppietta nella Ligue 1, trascinando il Marsiglia, vittorioso 5-1 sul Brest. In Premier League vittorie per Liverpool e Arsenal.

Sinner vola in semifinale

Jannik Sinner batte in tre set Rublev e si qualifica per le semifinali del torneo di Cincinnati. L'azzurro perde il primo set 6-4, poi ribalta il risultato aggiudicandosi il secondo ed il terzo parziale per 7-5 e 6-4