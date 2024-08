Serie A, Dybala, Premier e Sinner, le ultimissime

Dopo gli anticipi di ieri torna in campo la serie A, con altre quattro sfide: alle 18.30 Verona-Napoli e Bologna-Udinese , mentre alle 20.45 toccherà alle romane: la Lazio ospita allo stadio Olimpico il Venezia, mentre la Roma scende in campo a Cagliari.

Bagno di folla per Dybala

Paulo Dybala colpito dall'entusiasmo dei tifosi della Roma. A Fiumicino un gruppo di sostenitori giallorossi lo ha salutato con affetto prima della partenza per Cagliari. Il calciatore è stato convocato da Daniele De Rossi, ma difficilmente verrà utilizzato dal primo minuto.

Chelsea-Manchester City infiamma la Premier

Alle 17.30 i campioni di Inghilterra del Manchester City affrontano il Chelsea, per il big match del primo turno di Premier League. Alle 21 esordio per i campioni d'Europa del Real Madrid, che affrontano in trasferta il Maiorca.

Sinner cerca la finale

Dopo aver eliminato Rublev, Jannik Sinner affronta Alexander Zverev nelle semifinali del torneo di Cincinnati. L'azzurro, numero uno al mondo cerca l'approdo in finale.