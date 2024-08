Napoli, Lazio, Sinner e Serie A: le ultimissime

On Air

David Neres a Villa Stuart per le visite mediche. Il giocatore che arriva dal Benfica compie il penultimo passo prima di essere un giocatore del Napoli. Dopo i test clinici la firma alla FilmAuro che lo legherà agli azzurri fino al 2029.

Baroni tornerà a confrontarsi con il ds Fabiani e Lotito sulle questioni di mercato. I colloqui verteranno sul centrocampo e sulla possibilità di chiudere un altro acquisto in volata. Ecco perché in pole resta Michael Folorunsho (fuori rosa a Napoli) e non va scartata l’opzione legata a Carlos Alcaraz, classe 2002, argentino del Southampton.

Straordinario Sinner: nella notte italiana va in finale a Cincinnati battendo Zverev in tre set al termine di una maratona durata oltre tre ore e mette in mostra tanto del repertorio da numero uno del mondo.

La prima giornata della Serie A 2024/25 si avvia alla conclusione con la sfida tra il Lecce di Luca Gotti e l'Atalanta di Gian Piero Gasperini. Lecce-Atalanta sarà trasmessa in diretta su DAZN oggi alle 18.30.