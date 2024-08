Roma, Lazio, Juve e Sinner: le ultimissime

Dybala è perplesso all'idea di stravolgere la sua carriera e la sua vita, allontanandosi da un posto dove è stato coccolato per due anni. Al tempo stesso però riconosce l'importanza di una proposta ineguagliabile (20 milioni a stagione per tre anni) che è quasi impossibile rifiutare. In più la Roma gli ha fatto capire che non lo ritiene più indispensabile: De Rossi lo ha mandato in panchina a Cagliari parlando di "scelta assolutamente tecnica".

Lo stiramento di Gila ha consentito alla Lazio di convocare e portare in panchina Hysaj e Pedro al debutto in campionato. La lista per la Serie A diventerà definitiva e non saranno più consentite variazioni. Uno dei due rischia di restare fuori rosa sino a gennaio in tutte le competizioni, l’altro si salverà solo in Serie A.

Manca sempre meno al debutto in Serie A per la Juventus di Thiago Motta, che all'Allianz Stadium ospiterà il Como di Cesc Fabregas nella prima giornata di campionato. Il match è in programma oggi, lunedì 19 agosto alle 20:45, e l'allenatore bianconero ha diramato la lista dei convocati a poche ore dal match nella quale non figura Federico Chiesa.

Sinner batte Zverev e approda in finale al Cincinnati Open. Sfiderà Tiafoe (che ha invece avuto la meglio in tre set su Holger Rune) martedì 20 agosto sul Center Court non prima della mezzanotte italiana.