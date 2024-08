Roma, Atalanta, Argentina e Sinner: le ultimissime

Il mercato della Roma non sembra essere finito. De Rossi avrebbe infatti chiesto al club altri cinque innesti, tre titolari, due alternative. Si tratta di Assignon, terzino destro ormai ex Rennes, un'ala sinistra (come Riquelme dell’Atletico Madrid), una mezzala tipo Soumaré del Leicester, un difensore centrale low cost e infine un vice Soulé di ruolo.

"L'idea era non far partire nessuno e finora abbiamo rispettato gli impegni. Siamo fiduciosi e non vediamo l'ora che il mercato si chiuda". Così Luca Percassi, amministratore delegato dell'Atalanta, a Sky Sport prima dell'esordio di campionato a Lecce. Tengono banco i rifiuti di allenarsi ed essersi convocati di Teun Koopmeiners e Ademola Lookman, 'tentati' rispettivamente da Juventus e PSG: "Purtroppo ai calciatori vengono suggerite cose non opportune", ha concluso

Mentre è impegnato a decidere il suo prossimo futuro, Paulo Dybala ha ricevuto una notizia poco piacevole: il romanista è rimasto nuovamente fuori dai convocati dell'Argentina per le prossime due sfide contro Cile e Colombia valide per le qualificazioni sudamericane ai Mondiali del 2026. Ci saranno invece Paredes, Soulé, Castellanos, Lautaro, Musso e Nico Gonzalez.

Strepitoso Sinner: ha sconfitto Frances Tiafoe in due set nella finale del torneo Masters 1000 di Cincinnati. Il tennista azzurro, numero uno al mondo, ha ottenuto la sua quinta vittoria della stagione battendo lo statunitense per 7-6 (7/4), 6-2 in 1 ora e 36 minuti.