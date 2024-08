Lazio, Napoli, Fiorentina e Milan: le ultimissime

La Lazio saluta Mohamed Fares. I rumors delle scorse settimane alla fine si sono concretizzati in un prestito con diritto di riscatto per il Panserraikos. Il comunicato ufficiale è comparso sul sito del club greco sul cui profilo Instagram sono anche comparse le prime foto del classe '96 con la nuova maglia.

Grande accoglienza per Neres, primo dei rinforzi per Antonio Conte dopo la disfatta di Verona-Napoli: il calciatori si è presentato Villa Stuart per le visite mediche ed è stato fermato dai fan azzurri per selfie, abbracci e foto.

Nico Gonzalez, dopo la non convocazione per la trasferta di Parma, ha chiesto alla Fiorentina di allenarsi a parte. Per lui è arrivata un'offerta di 30 milioni dalla Juve, ma la proposta non è considerata all’altezza da Commisso che ieri ha fissato il prezzo: per meno di 40 milioni Nico non si muove.

Momento difficile per Morata, colpito da un infortunio muscolare lo costringerà a rimanere ai box. Le condizioni dell'attaccante, che sarà sottoposto a ulteriori accertamenti, verranno valutate nelle prossime ore ma il rischio per lui è quello di dover saltare anche la sfida di sabato 31 agosto a Roma contro la Lazio oltre a quella di sabato 24 contro il Parma al Tardini.