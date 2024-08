Sinner, Juve, Genoa e Napoli: le ultimissime

L'International Tennis Integrity Agency (ITIA) "ha stabilito che il tennista italiano Jannik Sinner non ha alcuna colpa o negligenza per due violazioni delle norme antidoping nell'ambito del programma antidoping del tennis (TADP), essendo risultato positivo due volte alla sostanza proibita Clostebol nel marzo 2024". Jannik Sinner è innocente: dopo la paura per il caso doping è arrivato il lieto fine. Nello scorso aprile il tennista azzurro è risultato positivo a una sostanza proibita. Lo ha annunciato Jannik stesso, risultato non colpevole dopo le indagini, con un comunicato pubblicato sui suoi canali social.

Dopo l'esordio da sogno con la vittoria per 3-0 contro il Como, arrivano brutte notizie per la Juventus. Kephren Thuram e Timothy Weah sono usciti infortunati dalla sfida contro la squadra di Fabregas: il francese aveva fatto spazio a Fagioli al 67esimo, Weah invece a fine primo tempo per Savona, dopo aver segnato il gol del 2-0.

Il Genoa accelera per Fabio Miretti. Il centrocampista classe 2003 è il primo obiettivo per rinforzare la mediana della società rossoblù e dopo gli ultimi contatti il via libera della Juventus per la cessione a titolo temporaneo del centrocampista sembra più vicino.

Khvicha Kvaratskhelia non si è allenato con il Napoli nella giornata odierna. Secondo alcune indiscrezioni infatti, il giocatore è tornato in patria, a Tbilisi, per stare vicino alla moglie che sta per partorire.