Atalanta, Napoli, Amrabat e LaLiga: le ultimissime

Ci siamo per il trasferimento di Raoul Bellanova dal Torino all'Atalanta. Nella serata di ieri i due club hanno definito l'accordo sulla base di un trasferimento da venti milioni di euro più cinque di bonus.

Ieri l'attaccante del Paris Saint-Germain Goncalo Ramos s'è sottoposto a intervento chirurgico dopo l'infortunio rimediato al 16' della prima giornata di Ligue 1 contro il Le Havre venerdì scorso. L'operazione è perfettamente riuscita col calciatore portoghese che dovrebbe tornare a disposizione dell'allenatore Luis Enrique tra circa tre mesi. Nonostante l'infortunio di Ramos, il PSG non dovrebbe tornare sul mercato per acquistare il suo sostituto. E' una notizia che ha ripercussioni importanti anche sul mercato italiano: vuol dire che né Victor Osimhen e nemmeno Ademola Lookman, in questo momento, sono obiettivo della società parigina.

Secondo quanto riportato dal media turco Play Spor, il Fenerbahce è fortemente interessato all'acquisto di Sofyan Amrabat, ma la cifra richiesta dalla Fiorentina viene ritenuta alta. I turchi però non mollano perché vogliono regalare il marocchino a Mourinho e stanno spingendo per trovare le condizioni giuste per convincere i viola a lasciarlo partire.

Il Siviglia continua a cercare tra gli svincolati un terzino sinistro, che in alternativa potrebbe prendere a costi contenuti, per ovviare alla partenza di Marcos Acuna, accasatosi al River Plate. Uno dei calciatori che è stato proposto è Marcos Alonso, accostato pure all'Inter diverse settimane fa, che ha detto no a offerte economicamente vantaggiose in attesa di un progetto che lo stimolasse davvero.