Lazio, Roma, Juve e Milan: le ultimissime

Scatta il conto alla rovescia per Michael Folorunsho. La Lazio non lo ha preso, ma è come se lo avesse già preso o quasi. Il giocatore ha già detto sì e non vede l’ora di tornare. Lotito deve preparare il terreno e avviare i colloqui con De Laurentiis: lo prenderebbe soltanto in prestito con diritto oppure obbligo di riscatto. De Laurentiis ha fissato il prezzo: 12 milioni di euro compresi i bonus.

La Roma ha una rosa extralarge e la deve sfoltire, soprattutto se arriveranno altri rinforzi. Alcuni non fanno più parte del progetto, in primis Karsdorp e Shomurodov. Da tempo, si cercano anche acquirenti per Smalling (3,8 milioni di ingaggio) e Abraham (5 milioni).

Rugani dalla Juve all'Ajax, è ufficiale: Il comunicato del club bianconero: "Daniele Rugani giocherà la stagione 2024/2025 con la maglia dell’Ajax. È ufficiale, infatti, il suo passaggio al club di Amsterdam fino al termine di questa annata: Daniele si trasferisce in Olanda con la formula del prestito secco fino al 30 giugno 2025.

Secondo Il Mundo Deportivo, il Barcellona “proverà a ingaggiare Rafa Leao, anche se il Milan non gli renderà la vita facile. Il club rossonero avrebbe preso in considerazione una vendita solo a inizio di agosto e non si accontenterà dei poco più di 60 milioni di euro che hanno permesso ai blaugrana di acquistare Nico Williams. La chiave per sbloccare l'affare potrebbe essere l’introduzione di contropartite tecniche.