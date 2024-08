Roma, Sinner, Juve e Fiorentina: le ultimissime

On Air

Dopo ore, giorni di attesa forse la trattativa tra Dybala, la Roma e l'Al-Qadsiah ha trovato una svolta: la Joya ha raggiunto un accordo con gli arabi, aprendo quindi al trasferimento. La palla adesso passa ai due club che devono trovare l'intesa per la conclusione dell’affare.

Un passo atteso, ma che tiene ancora tutto in sospeso, quello della Wada sul 'caso-Sinner'. L'agenzia mondiale antidoping, come da prassi, acquisirà l'intero incartamento riguardante l'assoluzione del numero uno del mondo da parte dell'International Tennis Integrity Agency, l’Itia, dopo la positività ai due test dello scorso aprile.

Pierre Kalulu nel pomeriggio ha svolto le visite mediche con la Juventus. Il difensore francese classe 2000 è stato acquistato con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto.

Dopo la grande delusione per la sconfitta contro l'Olympiacos nella finale di Atene dello scorso maggio, la Fiorentina ritorna a giocare in Conference League. I viola sfidano gli ungheresi del Puskas Akademia nei playoff e, alla vigilia della sfida, il tecnico Raffaele Palladino ha parlato in conferenza stampa. “Per quel che mi riguarda sono emozionato - le prime parole di Palladino -. Dobbiamo essere concentrati e siamo carichi e motivati. Siamo pronti, ho visto un grande atteggiamento da parte di tutti”.