Roma, Atalanta, Juve e Humberto Maschio: le ultimissime

Con Dybala ormai con un piede in Arabia Saudita, la Roma pensa a sfoltire la rosa. Nelle ultime ore è emersa la possibilità che anche Bryan Cristante venga messo sul mercato e il fatto che si tratti di un titolare oltre che un nazionale, assicura al club la possibilità di chiedere una cifra sostanziosa. Si parla di un'offerta base di circa 20 milioni per aprire le trattative.

A Bergamo sono scoppiati due casi, o meglio uno è già in via di risoluzione, l'altro meno. Né Koopmeiners né Lookman si sono presentati ieri al pranzo della squadra, saltando anche l'allenamento previsto nel pomeriggio. Dopo un meeting positivo fra gli agenti del nigeriano e i dirigenti nerazzurri, Lookman è destinato a rimanere, mentre Koopmeiners non è tornato ad allenarsi presentando un terzo certificato medico.

Chiesa al Barcellona? Uno scenario possibile. Giocatore e Juve, come noto, sono ormai ai ferri corti da tempo e secondo "AS" il club bianconero potrebbe abbassare il prezzo del cartellino, da 15 milioni, per venire incontro alle esigenze degli spagnoli e non perdere così l'attaccante a parametro zero tra un anno.

Humberto Maschio è morto ieri all’età di 91 anni. L'oriundo argentino ha giocato con la maglia dell’Italia e nel massimo campionato ha indossato le maglie di Bologna, Inter, Atalanta e Fiorentina. I club lo hanno voluto ricordare attraverso dei comunicati ufficiali.