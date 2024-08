Roma, Juve, Fiorentina e Paolo Rossi: le ultimissime

On Air

Paulo Dybala è arrivato stamattina a Trigoria. L'allenamento era in programma alle 10 ma Paulo si è allenato solo in palestra. Resta, a questo punto, solo da formalizzare l’addio. La volontà delle parti, a questo punto, è quella di chiudere quanto prima la cessione agli arabi visto che la situazione sta diventando pesante per tutti. La Roma e il club arabo hanno trattato fino all'una di notte e hanno ripreso stamattina: tutti hanno necessità di trovare un accordo entro la serata.

Koopmeiners e Nico Gonzalez insieme, per una cifra di circa 90 milioni, sono pronti a stravolgere il volto della squadra di Thiago Motta. Sull’olandese la Signora ha rilanciato l’offerta tra i 55 e i 57 milioni di euro. Per Gonzalez Commisso continua a chiedere 40 milioni, la Juve ne aveva offerti 30 e per colmare la distanza ne ha riproposti 25 aggiungendo però il prestito di Kostic oppure di Arthur.

La Fiorentina si gioca una parte dell'accesso alla fase finale della Conference League nell'andata de playoff contro gli ungheresi del Puskas Akademia. Fiorentina-Puskas Akademia sarà trasmessa in diretta su Sky Sport e in chiaro su TV8, canale numero otto del digitale terrestre alle ore 20.

Il Memorial Paolo Rossi torna per la sua terza edizione dal 5 all'8 settembre 2024 nel Valdarno aretino. Quest'anno il torneo vedrà la partecipazione di 16 squadre under 14, tra cui Real Madrid, Porto, Slavia Praga, Milan, Juventus, Roma e Fiorentina, oltre ad alcuni club dilettantistici locali.