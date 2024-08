Roma, Sinner, Juve e Serie B: le ultimissime

Clamoroso colpo di scena in casa Roma: Paulo Dybala rifiuta l'Arabia Saudita e resterà in giallorosso. Lo ha comunicato lo stesso giocatore giallorosso stasera con un post su Instagram che ha fatto impazzire i tifosi della Roma, decisivi nella scelta di Dybala, e del club, di interrompere tutte le trattative.

È stato il giorno del sorteggio del tabellone degli Us Open, l'ultimo Slam della stagione, in programma dal 26 agosto all'8 settembre sul cemento del Flushing Meadows, a New York. Tra i protagonisti indiscussi Sinner, numero uno al mondo e fresco vincitore a Cincinnati, che agli Us Open sfiderà al primo turno lo statunitense McDonald.

Hans Nicolussi Caviglia è un nuovo calciatore del Venezia: il centrocampista classe 2000 si trasferisce nella Laguna in prestito con obbligo di riscatto.

A distanza di 13 anni dall'ultima volta Salvatore Sirigu tornerà a vestire la maglia del Palermo. In casa rosanero è infatti arrivato l'ok del City Group tanto atteso per il via libera per il tesseramento dell'esperto portiere che dovrà sostituire Alfred Gomis dopo il grave infortunio subito da quest'ultimo all'esordio in campionato.