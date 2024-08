Napoli, Juve, Milan e Formula 1: le ultimissime

Importante passo avanti sulla trattativa Lukaku-Napoli. Non c’è ancora l’accordo sulle cifre, ma il club azzurro ha manifestato la disponibilità ad acquistare il giocatore a titolo definitivo. Si parla già di un triennale da circa 7 milioni a stagione, ma manca quella sulla cifra e su qualche altro aspetto meno primario: gli inglesi sono disposti a scendere dalla prima richiesta di 40 milioni.

In ambienti vicini alla Juve l’ottimismo per la buona riuscita dell’affare Nico Gonzalez: si parla di offerta da 30 milioni più bonus facilmente raggiungibili, decisiva per far vacillare la resistenza di Commisso che ne chiedeva 40. Lo stipendio del giocatore sarebbe da 3,7milioni annui.

Ancora mosse in entrata per il Milan che sta per prendere Silvano Vos, talento dell’Ajax che può rinforzare la linea mediana della squadra di Paulo Fonseca. In queste ore è stato trovato un accordo totale per un contratto di cinque anni, su commissioni e sull’ingaggio. Manca l'ok finale dei club.

Dopo la pausa estiva, la Formula 1 riaccende i motori per il rush finale di questa stagione 2024. Alle 12.30 di oggi è in programma il primo round di prime prove libere, mentre la gara domenica alle 15. Il GP d'Olanda si correrà sul circuito di Zandvoort.