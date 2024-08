Lazio, Roma, Juve e Chiesa: le ultimissime

Nella mattinata di oggi il terzino della Lazio Luca Pellegrini è rimasto coinvolto in un incidente d'auto sulla via Cassia mentre si dirigeva a Formello per la seduta di allenamento. Il calciatore si sarebbe ribaltato con la propria vettura, una Smart. Il club ha diramato un comunicato ufficiale: "Allo stato attuale non presenta conseguenze di rilievo e ogni ulteriore comunicazione è demandata al responso degli accertamenti diagnostici che sta effettuando".

La Roma ha scelto il difensore centrale. Si tratta di Kevin Danso, che il direttore sportivo Florent Ghisolfi ha portato al Lens nell’estate del 2021. Classe ‘98, è valutato 20 milioni e ha già dato l’ok al trasferimento per un contratto di cinque anni. Ora però va accontentata la società francese.

Chiesa continua a essere al centro di rumors: dopo l’interesse del Barcellona ieri si è informato anche il Chelsea. L’agente di Federico, Ramadani, è al lavoro per cercargli una sistemazione.

Non deve essere stata una decisione facile, quella di Jannik Sinner. Nonostante siano due ottimi professionisti, il preparatore atletico Umberto Ferrara e il fisioterapista Giacomo Naldi non fanno, e non faranno più parte, dello staff del campione azzurro. Entrambi pagano "il caso doping" cioè la positività di Sinner dovuta a una leggerezza del suo staff.