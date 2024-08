Napoli, Inter, Juve e Bologna: le ultimissime

Conte chiama, il Napoli, finalmente, risponde. Nel pomeriggio, in conferenza stampa, il tecnico aveva girato le domande sul mercato alla società, che a poche ore di distanza gli ha regalato l'agognato colpo Lukaku, trovando l'accordo con il Chelsea dopo una trattativa lunga settimane e che era diventata serratissima nelle ultime 48 ore. Lukaku arriva al Napoli per un esborso di 30 milioni di base fissa. In caso di successiva rivendita entro tre anni, i bonus per il Chelsea potranno arrivare fino a 15 milioni.

Simone Inzaghi deve risolvere il dubbio relativo a Lautaro Martinez. L'attaccante argentino, che ha giocato dal primo minuto a Genova nonostante non avesse giocato nessuna amichevole dopo il rientro dalla vacanze post vittoria della Copa America, nella seduta di allenamento tenutasi oggi il "Toro" non è sceso in campo per un affaticamento muscolare agli adduttori.

Francisco Conceiçao resta nel mirino della Juventus. Bianconeri sempre alla ricerca di esterni offensivi in grado di arricchire la batteria a disposizione di Thiago Motta, alle prese anche con l'infortunio muscolare di Weah. Il Porto non avrebbe convocato il giovane per il prossimo turno di campionato.

Colpo a sorpresa del Bologna, che si aggiudica le prestazioni di Samuel Iling-Junior. Come riportato da Sky, l'ex giocatore della Juventus arriva alla corte di Italiano in prestito secco.