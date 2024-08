Lazio, Roma, Juve, Greenwood: le ultimissime

La Lazio scenderà oggi in campo alle 18.30 al Bluenergy Stadium per la sfida contro l'Udinese. Baroni cerca di replicare la grande prestazione contro il Venezia scegliendo il migliore undici titolare. Questa la probabile formazione (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Vecino, Dele-Bashiru; Noslin, Castellanos, Zaccagni.

Danso ha trovato l’accordo con la Roma su una base di un contratto quinquennale a circa 1,5 milioni di euro più bonus, quasi il doppio rispetto a quanto percepisce attualmente nel Lens. La Roma e il club francese adesso sono in trattativa per trovare una quadra sull’operazione. La sensazione è che l’affare possa andare in porto con un obbligo di riscatto, chiudendo la trattativa sui 22-23 milioni di euro.

Continua il complicato momento di Danilo alla Juventus. ufficialmente ha un fastidio di natura fisica, ma appare evidente come ancora non sia nato il feeling con Thiago Motta. Il capitano bianconero era in panchina con il Como e non giocherà neppure contro il Verona. Da decidere soltanto se sarà convocato, in modo da poter andare almeno in panchina, o se invece, resterà direttamente a Torino.

Le prestazioni di Mason Greenwood non sono passate inosservate, ed hanno attirato l'attenzione della Giamaica. La Federazione giamaicana, ha infatti fatto partire l'iter per poterlo convocare: ha vestito la maglia dell'Inghilterra ma secondo le regole Fifa, avendo esordito prima di aver compiuto 21 anni, il calciatore potrebbe anche decidere di cambiare nazionale.