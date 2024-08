Lazio, Inter, Milan e Genoa: le ultimissime

On Air

Dopo la vittoria all'esordio contro il Venezia all'Olimpico, la Lazio di Baroni cade al Bluenergy Stadium nella 2ª giornata di Serie A, battuta 2-1 dall'Udinese di Runjaic. Sorpresi in avvio da Lucca e a inizio ripresa da Thauvin, i biancocelesti provano a sfruttare la superiorità numerica nel finale ma trovano il gol con il subentrato Isaksen solamente al 95', quando è ormai troppo tardi.

Dopo il pari a Marassi contro il Genoa, esordio casalingo e prima vittoria in campionato per l'Inter campione d'Italia: la squadra di Simone Inzaghi, ha infatti battuto 2-0 il Lecce di Gotti a San Siro nel match valido per la 2ª di Serie A.

Parma-Milan finisce 2-1. Al gol di Dennis Man risponde Christian Pulisic, ma Fonseca cade per la prima volta in campionato, a causa della rete di Cancellieri nel finale. Primo ko della nuova gestione tecnica.

Primo successo stagionale per il Genoa di Alberto Gilardino che, dopo il pareggio in extremis al Ferraris contro l'Inter (2-2), ha vinto in trasferta all'U-Power Stadium contro il Monza di Alessandro Nesta.