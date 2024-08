Roma, Juve, Serie A e Premier League: le ultimissime

Tra i nomi in uscita della Roma c'è anche quello di Tammy Abraham, richiesto prima dal Milan, poi dall'Everton e adesso dal West Ham. Nessuna offerta ufficiale, ma da Trigoria si aspettano un contatto nelle prossime ore. Il prezzo è quello ormai noto a tutti: 23-25 milioni di euro per la cessione. La Juventus chiude anche per un altro esterno: tutto fatto per Francisco Conceicao. Il figlio d'arte portoghese sarà il nuovo rinforzo del reparto offensivo di Thiago Motta. Il classe 2002 arriva dal Porto, club dove è cresciuto, in prestito secco oneroso per 7 milioni di euro più 2 di bonus. Dovrebbe atterrare a Torino nella giornata di domani.

Domenica di Serie A ricca di match interessanti. Alle 18.30 scenderanno in campo Fiorentina-Venezia e Torino-Atalanta, mentre alle 20.45 la sfida tra Napoli e Bologna e quella tra Roma ed Empoli. Le prime tre visibili in esclusiva DAZN, mentre l'ultima disponibile anche su Sky.

Durante il derby londinese contro il Crystal Palace, Soucek, centrocampista del West Ham, stava esultando davanti al settore dei tifosi ospiti dopo aver segnato la rete che aveva sbloccato il risultato al 22' st. Ma si è accorto che un raccattapalle era finito intrappolato sotto un cartellone pubblicitario, travolto dai sostenitori degli Hammers scesi fino a bordo campo per festeggiare davanti ai giocatori. Il ragazzo è stato tratto in salvo proprio da Soucek, che dopo essersi reso conto di cosa stava succedendo si è disinteressato di tutto gettandosi in soccorso del ragazzo.