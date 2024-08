Juve, Inter, Premier League e LaLiga: le ultimissime

Nico Gonzalez è sempre più vicino a diventare un giocatore della Juventus. L'esterno argentino ha infatti terminato le visite mediche con il club bianconero e all'uscita dal J Medical si è soffermato con i tifosi. Ora il giocatore si trova in sede per la firma sul contratto.

Ecco il nuovo rinforzo per Simone Inzaghi. L'Inter completa la squadra e sistema la difesa acquistando il vice Bastoni. Tomas Palacios andrà a rinforzare il pacchetto arretrato dei campioni d’Italia. Il calciatore è atterrato in mattinata all’aeroporto Silvio Berlusconi di Malpensa.

Cercato in passato dal Manchester United, il centrocampista offensivo del Gremio Gustavo Nunes è pronto a sbarcare in Premier League anche se per vestire una maglia meno prestigiosa. Il brasiliano si appresta a lasciare il club in cui è cresciuto dove ha collezionato 40 presenze con sette reti all’attivo. l calciatore classe 2005, come rivela SkySports, sarà tesserato dal Brentford che verserà nelle casse del Gremio 10 milioni di sterline per il suo cartellino.

Si complica il ritorno di Joao Cancelo al Barcellona nonostante il tecnico Hansi Flick e la dirigenza lo abbiano messo come priorità per rinforzare il reparto arretrato. Lo scorso anno infatti il lusitano si era trasferito in prestito senza obbligo di riscatto e i catalani vorrebbero ripetere questa operazione, ma non hanno fatto i conti con il Manchester City, a cui Cancelo è legato fino al 2027, che sono fermamente contrari a un’altra opzione simile e vogliono garanzie sul futuro acquisto del giocatore per una cifra attorno ai 25 milioni di euro.