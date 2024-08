Roma, Napoli, Atalanta e Fiorentina: le ultimissime

On Air

L’Empoli passa all’Olimpico. Grazie ai gol di Gyasi e Colombo, i toscani battono la Roma 2-1. Nel giorno in cui l'Olimpico celebra Paulo Dybala, gli uomini di De Rossi vengono battuti dai toscani. Tre i legni colpiti dalla Roma: traversa di Pellegrini, palo di Mancini (entrambi nella stessa azione) e palo finale di Dybala.

Il Napoli di Antonio Conte si riscatta dopo la brutta sconfitta della prima giornata di campionato. Gli azzurri vincono 3-0 contro il Bologna con le reti di di Lorenzo, Kvaratskhelia e Simeone.

Primi tre punti stagionali (con il brivido) per il Torino di Paolo Vanoli, che allo Stadio Olimpico Grande Torino riesce a superare l'Atalanta in rimonta. I bergamaschi passano infatti in vantaggio grazie alla terza rete di Retegui prime delle reti di Ilic e Adams. Milinkovic Savic para poi un rigore all’ultimo respiro.

La Fiorentina manca ancora la vittoria. Nel debutto al Franchi, con la Fiesole chiusa e i lavori di ristrutturazione in corso, la Viola non brilla: finisce con un ben poco divertente 0-0 la sfida con il neopromosso Venezia.