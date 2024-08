Napoli, Juve, Premier League e Ligue1: le ultimissime

On Air

Clamorosa novità per il futuro di Victor Osimhen, centravanti nigeriano apertamente in uscita dal Napoli, che questa sera ha battuto col risultato di 3-0 il Bologna. Secondo quanto riferito dai colleghi di Sky, sarebbe arrivata sul tavolo del club di De Laurentiis una prima offerta da parte della società araba dell’Al-Ahli.

Nico Gonzalez è un nuovo giocatore della Juventus. Il club lo ha annunciato sui propri social nella serata di ieri: "La rosa della Juventus si arricchisce di un nuovo talento. Nicolás Iván Gonzalez, meglio noto come Nico Gonzalez, è ufficialmente un giocatore bianconero. Esterno d'attacco, classe 1998, approda alla Juventus dalla Fiorentina e firma il contratto che lo lega ai nostri colori”.

Gol e spettacolo nei match della domenica di Premier League. Pari con reti tra Bornemouth e Newcastle, successo tennistico del Chelsea di Enzo Maresca in casa del Wolverhampton: primo acuto stagionale in campionato dopo il ko interno (0-2) con il Manchester City. Tre punti anche per il Liverpool ad Anfield contro il Brentford.

Pari spettacolo tra Marsiglia e Reims. Al Velodrome i padroni di casa passano in vantaggio al 25’ con Harit, poi subiscono la rimonta. Al 71’ Greenwood firma la rete del pareggio, poi Roberto De Zerbi tenta il tutto per tutto con l’inserimento di Carboni, senza però riuscire a ribaltare il risultato. Finisce dunque 2-2 con il Marsiglia che sale a quattro punti, mentre il Reims resta a quota 1.