Lazio, Roma, Napoli e Barcellona: le ultimissime

Il Celtic piomba su Isaksen. Gli scozzesi avrebbero proposto alla Lazio un prestito con obbligo di riscatto, soluzione che potrebbe soddisfare i biancocelesti. Ora bisogna trovare l’accordo sulle cifre.

L'addio di Tammy Arbaham alla Roma è sempre più vicino. L'attaccante inglese ex Chelsea è infatti ad un passo dal trasferimento al West Ham in Premier League. L'accordo con la Roma è ormai prossimo, per un'operazione che dovrebbe chiudersi in prestito con obbligo di riscatto ad una cifra fra i 22 ed i 23 milioni di euro.

Tutto pronto per l'inizio dell'avventura di Walid Cheddira all'Espanyol. Dopo aver assistito dalla panchina a Napoli-Bologna 3-0, il centravanti di proprietà del club di De Laurentiis è pronto a dare il via alla sua avventura spagnola: oggi il calciatore classe '98 sbarcherà a Barcellona per visite e firma con l’Espanyol.

Dopo la cessione di Vitor Roque al Betis Siviglia, il Barcellona si libera di un altro esubero: il club blaugrana ha annunciato di aver prestato all'Atlético Madrid il difensore francese Clément Lenglet fino al 30 giugno 2025. Nell'accordo non è prevista l'opzione di acquisto a titolo definitivo.