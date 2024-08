Eriksson, Juve, Cagliari e Roma: le ultimissime

Si è spento oggi all'età di 76 anni Sven Goran Eriksson dopo una lunga battaglia contro un cancro al pancreas. Lo storico mister del secondo Scudetto della Lazio, vincitore della Coppa delle Coppe e della Supercoppa Europea, è stato ricordato da tantissimi personaggi del mondo sportivo e non solo. Per tutta la terza giornata di campionato (iniziativa già in vigore per le due gare di oggi), la Serie A ha deciso che su tutti i campi verrà osservato un minuto di silenzio.

Già vittoriosa al debutto contro il Como, la Juve-concede il bis nel posticipo che ha chiuso la 2ª giornata di campionato e Thiago Motta resta così da solo in vetta alla classifica, unico a punteggio pieno. Steso il Verona 0-3 con una doppietta di Vlahovic e la prima rete in Serie A del giovane Savona.

Piccoli 'illude' Nicola prima del riposo, nella ripresa Cutrone evita il secondo ko di fila a Fabregas. Finisce 1-1 all'Unipol Domus la sfida valida per la 2ª giornata di Serie A tra Cagliari e Como.

Piove sul bagnato in casa Roma. Enzo Le Fée si è infortunato ieri sera durante la sfida contro l’Empoli: il problema è di origine muscolare. Il francese resterà fermo due o tre settimane e quindi tornerà a disposizione di Daniele De Rossi dopo la sosta del campionato, a metà settembre, quando i giallorossi affronteranno il Genoa in trasferta.