Oasis, Inter, Lazio e Napoli: le ultimissime

Questa mattina mattina la band inglese degli Oasis, formata dai fratelli Gallagher, tifosissimi del Manchester City, ha confermato ufficialmente una reunion, ampiamente anticipata dai media a partire da domenica: farà 14 concerti nell’estate del 2025 nel Regno Unito e in Irlanda, a Cardiff, Manchester (la loro città di origine), Londra, Edimburgo e Dublino, tra il 4 luglio e il 17 agosto. I biglietti saranno in vendita da sabato 31 agosto a partire dalle 10.

Lautaro Martinez resta in dubbio per la sfida con l’Atalanta di venerdì alle 20.45 a San Siro. Il capitano dell'Inter, costretto a saltare il match casalingo contro il Lecce per un problema muscolare, verrà valutato giorno per giorno dallo staff medico nerazzurro.

Ieri pomeriggio la Lazio è tornata a lavorare dopo la domenica di riposo concessa da Baroni. Assenti, oltre a Gila (lesione muscolare) e Pellegrini (coinvolto venerdì in un incidente stradale, 12 punti di sutura alla tibia), anche Casale e Marusic.

Guerra di nervi tra Osimhen e il Napoli. L’attaccante nigeriano rifiuta Chelsea e Al-Ahli perché ha già un accordo con i francesi, che valutano una proposta al ribasso a De Laurentiis.