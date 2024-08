Roma, Lazio, Juve e Atletico Madrid: le ultimissime

La Roma ha chiuso l'accordo per l'acquisto di Kevin Danso dal Lens. Nelle ultime ore il club giallorosso ha perfezionato la trattativa con i francesi e presto annuncerà ufficialmente l'ingaggio del 25enne difensore centrale della nazionale austriaca. Danso arriva a Trigoria con la formula del prestito con obbligo di riscatto per una cifra di 22 milioni di euro più 3 di bonus.

L'inizio di stagione non è stato positivo per Gustav Isaksen, nonostante il gol segnato nel recupero a Udine. L'esterno della Lazio, coinvolto nelle voci di calciomercato degli ultimi giorni, non ha convinto Baroni che al momento lo ha lasciato in panchina dall'inizio sia contro il Venezia che contro l'Udinese. La sorpresa per il classe 2001 arriva dalla Danimarca: il ct ad interim Morten Wieghorst lo ha inserito nella lista dei 23 convocati per la Nations League.

Teun Koopmeiners alla Juventus: ci siamo. Definita in mattinata l'operazione con l'Atalanta che arriverà a sfiorare i 60 milioni di euro così divisi: 10 milioni per il prestito, 40 per il riscatto obbligatorio più bonus vari fino ad arrivare alla cifra complessiva di 57-59 milioni. Previste domani le visite mediche del centrocampista olandese pronto ad unirsi alla squadra allenata da Thiago Motta, capolista della Serie A dopo due giornate.

Juan Musso ha sostenuto poco fa le visite mediche con l'Atletico Madrid. Il portiere è stato scelto come vice di Oblak da Diego Pablo Simeone e si trasferirà in Spagna con la formula del prestito con obbligo di riscatto condizionato.