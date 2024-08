Lazio, Napoli, Atalanta e Szczesny: le ultimissime

Secondo alcune voci che arriverebbero direttamente da Formello, Gustav Isaksen avrebbe rifiutato la proposta del Celtic. Il danese non sarebbe interessato a vestire un'altra maglia, poiché convinto di poter trovare il proprio spazio in stagione agli ordini di mister Baroni.

Romelu Lukaku e Scott McTominay si avvicinano al Napoli. Entrambe le operazioni con Chelsea e Manchester United sono in via di definizione. Entrambi i giocatori, infatti, sono attesi a Roma per sostenere poi domattina le visite mediche a Villa Stuart prima della firma con il club azzurro. McTominay si sta preparando ad arrivare in Italia e anche Lukaku è in arrivo nelle prossime ore da Bruxelles.

La notizia era nell'aria già da qualche giorno e in queste ore si è definitivamente concretizzata. L'Atalanta ha salutato Juan Musso, trasferitosi all'Atletico Madrid in prestito con obbligo di riscatto, ufficializzando al suo posto il tesseramento dello svincolato Rui Patricio.

Annuncio a sorpresa di Wojciech Szczesny. Il portiere, che in Italia ha vestito le maglie di Roma e Juventus e che ha difeso i pali della Polonia nell'ultimo Europeo, ha annunciato l'addio al calcio. Lo ha fatto attraverso un lungo messaggio pubblicato sui social.