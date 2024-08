Lazio, Roma, Napoli e U.S. Open: le ultimissime

Caccia a un difensore, nella notte si è avvicinato Samuel Gigot, 30 anni, dell’Olympique Marsiglia. Accordo di massima con i francesi, si lavora all’accordo con il centrale.

La Roma aspetta Danso. Il club ha investito 25 milioni di euro: è il prezzo più alto pagato dai giallorossi per l’acquisto di un difensore. Arriverà a Ciampino alle 12.30.

Victor Osimhen, si sa, è in uscita dal Napoli. A maggior ragione da oggi in avanti, visto che in giornata il club azzurro accoglierà il suo erede, Romelu Lukaku, in arrivo per le visite mediche a Roma, a Villa Stuart, dopo aver chiuso definitivamente l'operazione con il Chelsea. E proprio ai Blues potrebbe finire il centravanti nigeriano: la pista si sta scaldando, i contatti stanno andando avanti e ce ne sono stati alcuni anche nella notte.

Quest'anno Musetti avrà una grande occasione di migliorare il suo piazzamento a New York affrontando al secondo turno un avversario che conosce bene e che ha già sconfitto due volte. Il match tra Musetti e Kecmanovic, valevole per il secondo turno degli US Open 2024, è in programma come terzo match, a partire dalle ore 17:00, sul Court 5.