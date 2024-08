Napoli, Roma, Sinner e Izquierdo: le ultimissime

L'Al-Ahli insiste ed è pronto a mettere sul piatto ufficialmente un'offerta di poco inferiore ai 100 milioni di euro da recapitare al Napoli per Viktor Osimhen. Il numero 9 azzurro è pronto a lasciare il club partenopeo dopo quattro stagioni in cui ha collezionato 133 presenze e 76 reti vincendo uno storico scudetto, ma per ora ha detto no all'Arabia.

West Ham sembrerebbe aver rallentato (se non frenato) la trattativa che stava portando Abraham di nuovo a Londra. Il suo stipendio da 4,5 milioni più bonus è troppo elevato e la Roma non vuole certo concedere troppi sconti sul cartellino del giocatore.

Buona la prima per Jannik Sinner che, agli US Open, ha battuto Mackenzie McDonald in tre set. Al termine della sfida l’azzurro ha rilasciato alcune dichiarazioni togliendosi anche diversi sassolini dalla scarpe in merito alle tantissime critiche ricevute dopo il caso doping, soprattutto da parte di alcuni tennisti: “Ci sono state alcune reazioni da parte dei giocatori, ma non posso controllarle. Se ho qualcosa da dire a qualcuno lo faccio privatamente, perché sono quel tipo di persona”.

Lutto nel mondo del calcio. Non ce l'ha fatta Juan Manuel Izquierdo, uruguaiano, anni 27, difensore del Nacional di Montevideo, ricoverato d'urgenza in ospedale giovedì scorso dopo un infarto durante l'incontro di Coppa Libertadores contro il San Paolo.