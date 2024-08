Roma, Lazio, Champions League e Lecce: le ultimissime

La Roma ieri mattina è tornata ad allenarsi al Fulvio Bernardini dopo il giorno di riposo concesso da De Rossi alla squadra. Ma non tutto sarebbe filato liscio nel corso della seduta, la prima verso la sfida contro la Juventus in programma domenica sera. Secondo quanto riportato da Rai Sport, durante l’allenamento ci sarebbero stati momenti di tensione tra De Rossi e Bryan Cristante: un litigio tra i due sedato poi dallo staff giallorosso e dalla squadra.

Si complica l’affare Gigot. Lotito e Fabiani hanno l’accordo con l’OM, non con il giocatore. E’ in scadenza nel 2025, partirà in questo mercato. L’affare ieri era in stand-by, tentende alla fumata ieri. E’ previsto un ultimo aggiornamento oggi, ma da Formello non trapelerebbe fiducia.

Nuova la sede, nuovo il format e nuova anche la modalità del sorteggio nell'anno zero della nuova Champions League, ridisegnata dalla Uefa a partire dalla stagione 2024/2025. Non più Nyon ma Montecarlo, niente gruppi, ma un girone unico a 36 squadre. La cerimonia del 'nuovo' formato della Champions League andrà in scena oggi dal 'Grimaldi Forum' di Montecarlo e avrà inizio alle ore 18.

Giornata importante in casa Lecce, col mercato in entrata e in uscita a farla da padrone. Il difensore Kevin Bonifazi - il profilo d'esperienza individuato dal club salentino per rinforzare la difesa - sarà infatti in giornata a Lecce per essere sottoposto alle visite mediche di rito. Il classe '96 arriva dal Bologna con la formula del prestito con diritto di riscatto.