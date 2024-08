Roma, Napoli, Fiorentina e Sampdoria: le ultimissime

Lo scambio Abraham-Saelemaekers, ma non solo. In queste ultime ore di mercato il diesse Ghisolfi si sta concentrando anche sulle uscite per liberare spazio in una rosa troppo ampia e per cercare in extremis di arrivare a inserire anche un centrocampista. Dopo l’arrivo di Danso, Ghisolfi adesso sta lavorando sulla trattativa che potrebbe portare Edoardo Bove a giocare in Premier. Il ventiduenne romano ha infatti aperto al trasferimento al Nottingham Forest, club che ha presentato alla Roma un’offerta da circa dieci milioni di euro.

Il prossimo colpo di Antonio Conte sarà a centrocampo: Scott McTominay è arrivato a Napoli. Il mediano scozzese è atterrato all'aeroporto di Capodichino con un volo proveniente da Manchester. Ad attenderlo centinaia di tifosi all'esterno dell'aeroporto incuriositi dal suo arrivo e pronti a dare il primo abbraccio virtuale al calciatore.

Partita da dentro o fuori alla "Pancho Arena" di Felcsut, teatro del confronto tra la Puskas Akademia e la Fiorentina di Raffaele Palladino, valevole per il ritorno dei playoff di UEFA Conference League. Si riparte dal 3-3 dell'andata, maturato allo "Stadio Artemio Franchi" di Firenze. Puskas Akademia-Fiorentina andrà in scena oggi, giovedì 29 agosto, alle ore 21.

Ore caldissime in casa Sampdoria, protagonista di un pessimo avvio di stagione. I blucerchiati, infatti, hanno conquistato appena 1 punto nelle prime 3 giornate di campionato. Addirittura, la sconfitta contro la Salernitana nell'ultimo turno potrebbe risultare fatale per il tecnico Andrea Pirlo.