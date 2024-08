Champions League, ecco le avversarie delle italiane

Oggi a Montecarlo si è svolto il sorteggio Champions secondo il nuovo format. Le cinque italiane, Inter, Atalanta, Milan, Juventus e Bologna, hanno scoperto le proprie avversarie e le urne hanno così rivelato alcuni match decisamente interessanti ma soprattutto molto ostici. Ricordiamo che il sorteggio non sarà per i gironi ma per una classifica a girone unico. Ogni squadra gioca 8 partite contro 8 avversarie diverse, due per ogni fascia di merito. Quattro saranno in casa, quattro fuori casa. Le prime 8 classificate si qualificano direttamente per gli ottavi di finale.

INTER: Manchester City (T), Lipsia (C), Arsenal (C), Leverkusen (T), Stella Rossa (C), Young Boys (T), Monaco (C), Sparta Praga (T)

MILAN: Liverpool (C), Real Madrid (T), Club Brugge (C), Leverkusen (T), Stella Rossa (C), Dinamo Zagabria (T), Girona (C), Slovan Bratislava (T).

JUVENTUS: Manchester City (C), Lipsia (T), Benfica (C), Club Brugge (T), Psv (C), Lille (T), Stoccarda (C), Aston Villa (T).

ATALANTA: Real Madrid (C), Barcellona (T), Arsenal (C), Shakhtar (T), Celtic (C), Young Boys (T), Sturm Graz (C), Stoccarda (T)

BOLOGNA: Borussia Dortmund (C), Liverpool (T), Shakhtar Donetsk (C), Benfica (T), Lille (C), Sporting Lisbona (T), Monaco (C), Aston VIlla (T).