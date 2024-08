Lazio, Roma, Europa League e Fiorentina: le ultimissime

Samuel Gigot è pronto a diventare un nuovo giocatore della Lazio. Il difensore è sbarcato nella notte a Fiumicino con un volo diretto da Marsiglia. Ora manca solo l'annuncio dell'ufficialità da parte del club. Nelle prossime ore si sottoporrà alle visite mediche e poi sarà pronto per apporre la firma al contratto che lo legherà ai colori biancocelesti fino al 2026 (con opzione di rinnovo per il 2027). Per il trasferimento saranno versati nelle casse della società francese 3 milioni di euro.

De Rossi ottiene l’ala sinistra che cercava, il belga Saelemekers, che all’occorrenza può giocare anche come esterno in una difesa a tre: con Fonseca, alla prima di campionato, ha fatto addirittura il terzino destro. L’accordo con il giocatore è fatto. In nottata si è realizzata anche l’intesa con il Milan, che inserisce in organico Tammy Abraham in uno scambio di prestiti.

Ci siamo: oggi, venerdì 30 agosto alle 13, si alza il sipario sulla nuova Europa League 2024-2025. Anche per la seconda competizione continentale per club, come per la Champions League, andrà in scena una vera e propria rivoluzione. Il nuovo format prevede infatti un girone unico da 36 squadre. Protagoniste due formazioni italiane, la Roma di De Rossi e Lazio di Baroni.

Qualificazione con il brivido alla nuova Conference League per la Fiorentina, finalista delle ultime due edizioni (in cui ha visto il sogno svanire sul più bello sotto la guida di Vincenzo Italiano), spinta da un gol di Kean e dalle parate di De Gea. Dopo il rocambolesco e deludente 3-3 del Franchi, la squadra di Raffaele Palladino pareggia infatti 1-1 in Ungheria contro la Puskas Akademia nel ritorno del turno preliminare e dopo i supplementari la spunta ai calci di rigore.