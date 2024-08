Europa League, Lazio, Inter e Premier: le ultimissime

On Air

Si sono tenuti a Monte Carlo i sorteggi di Europa League. Ecco le otto avversarie della Lazio: Porto, Ajax, Real Sociedad, Braga, Ludogorets, Dynamo Kiev, Nizza, Twente. La Roma invece trova l'Eintracht Francoforte, Braga, Dynamo Kiev, Athletic Club in casa, il Tottenham, Az Alkmaar, Union Saint-Gilloise, Elfsborg in trasferta.

Ormai sembra tutto fatto per il trasferimento di Cataldi alla Fiorentina. Si sta lavorando sulla formula: dovrebbe trattarsi di un prestito con diritto di riscatto.

Nicolò Barella, centrocampista dell'Inter sarà sottoposto nei prossimi giorni a un intervento al naso per "liberare" le vie aeree. L'obiettivo è quello di facilitargli la respirazione e di conseguenza non potrà rispondere alla convocazione per le partite di Nations League contro Francia e Israele.

Il Wolverhampton ha annunciato di aver ingaggiato il portiere Sam Johnstone dal Crystal Palace. Il trentunenne, che ha firmato un contratto quadriennale, ha collezionato più di 350 presenze da professionista ed è stato sempre convocato da Gareth Southgate negli ultimi anni.