Roma, Lazio, Inter e F1: le ultimissime

On Air

Edoardo Bove lascia Trigoria dopo 12 anni e va alla Fiorentina. No - definitivo - all'Eintracht Francoforte e al Nottingham, destinazioni che non lo avevano mai convinto fino in fondo.

Anche uscite in casa Lazio nell'ultimo giorno di mercato. Nicolò Casale è un nuovo giocatore del Bologna: il difensore, arrivato in città nella giornata di ieri, si trasferisce in prestito con diritto di riscatto.

L’Inter travolge l’Atalanta con un netto 4-0 a San Siro. La squadra di Simone Inzaghi archivia la pratica Gasperini nell’anticipo del venerdì sera grazie all’autorete di Djimsiti, alla rete di Barella e alla doppietta di Thuram.

Hamilton, Norris, Sainz, Piastri e Leclerc. Questa la top 5 al termine delle prove libere 2 del GP d'Italia, in una classifica in cui manca la Red Bull, impossibilitata dalle circostanze ad effettuare una vera e propria simulazione di qualifica.