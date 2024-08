Roma, Napoli, Monza e US Open: le ultimissime

La Roma nell'ultimo giorno di calciomercato ha definito due acquisti. Dal Borussia Mönchengladbach è arrivato il centrocampista Manu Kone, calciatore classe 2002. Il club giallorosso, che ha salutato Bove (è andato in prestito alla Fiorentina), ha accolto a Trigoria anche Alexis Saelemaekers: l'esterno d'attacco belga è arrivato a titolo temporaneo dal Milan in uno scambio di prestiti che ha coinvolto anche Tammy Abraham, approdato alla corte di Fonseca.

E' stato un incredibile ultimo giorno di calciomercato per il Napoli. Il club partenopeo ha accontentato Antonio Conte acquistando ben due centrocampisti dopo Romelu Lukaku: dal Manchester United è arrivato Scott McTominay, dal Brighton Billy Gilmour. Una spesa complessiva di circa 45 milioni di euro compensata solo in minima parte dalla cessione di Gianluca Gaetano al Cagliari in prestito con obbligo di riscatto. Restano invece ancora in rosa sia Michael Folorunsho che Victor Osimhen.

Il Monza ha acquistato Alessandro Bianco in prestito secco dalla Fiorentina. Il centrocampista ritrova Nesta, con cui ha lavorato lo scorso anno alla Reggiana.

Dopo Carlos Alcaraz (battuto al secondo turno da Van de Zandschulp), anche Novak Djokovic finisce ko allo Us Open, l'ultimo torneo del Grande Slam stagionale. Il campione olimpico è stato sconfitto al terzo turnodall'australiano Alexei Popyrin