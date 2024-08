Napoli, Lazio, Sinner e F1: le ultimissime

On Air

Romelu Lukaku ha scelto la maglia numero 9 e Victor Osimhen, che l'ha indossata fino alla scorsa stagione, è stato escluso dalla lista Serie A presentata dal Napoli e ufficializzata pochi minuti fa dalla Lega.

Grande attesa per il fischio d'inizio della partita tra Lazio e Milan si sfidano questa sera allo stadio Olimpico di Roma. Lazio-Milan sarà trasmessa in diretta tv su DAZN.

L'Italia dei record che mai aveva portato sei giocatori al terzo turno nella storia degli US Open sarà assoluta protagonista del day 6 sui campi di Flushing Meadows. Nel secondo match in programma sull'Arthur Ashe Stadium, dove le danze si apriranno a partire dalle ore 18:00, Jannik Sinner affronterà l'australiano Christopher O'Connell per un posto negli ottavi di finale dello Slam newyorkese.

La notizia era attesa, ma adesso è anche ufficiale. Kimi Antonelli prenderà il posto di Lewis Hamilton alla Mercedes. La casa tedesca ha ufficializzato la notizia alla vigilia del Gp di Monza. Il pilota italiano affiancherà George Russell a partire dalla prossima stagione.