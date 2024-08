Roma, Lazio, Perisic e Amrabat: le ultimissime

La Roma pensa a Mario Hermoso. Classe ‘95 ex Atletico, il difensore è attualmente svincolato e potrebbe essere il rinforzo per la formazione di De Rossi. Più indietro la candidatura di Hummels.

Il mercato della Lazio si è concluso senza nuovi acquisti, eccezion fatta per Samuel Gigot, difensore centrale francese che ha preso il posto di Nicolò Casale ceduto al Bologna. Annunciato ieri, con un comunicato ufficiale, è stato svelato anche il numero di maglia scelto dal classe 1993 che inizierà la sua nuova avventura in biancoceleste con il numero 2 sulle spalle.

L’ex esterno dell'Inter, Ivan Perisic, è stato vicino ieri a tornare in Serie A proprio allo scoccare del gong di chiusura del calciomercato.

Dopo il rifiuto al Monza, come riferisce Sky Sport il croato ha detto di no anche alla proposta formulata dal Como nelle ultimissime ore della giornata di ieri, così come in standby è rimasto pure il corteggiamento del Genoa. Attualmente in forza all'Hajduk Spalato di Gattuso, dovrà cercare un'altra sistemazione fuori dall'Italia se vorrà cambiare subito maglia, dato che in Croazia attualamente è finito ai margini dopo aver chiesto la cessione.

Ora però si apre una nuova finestra: Perisic ha risolto il contratto con l'Hajduk Spalato, come comunicato dallo stesso club croato.

Sul gong del mercato estivo, Sofyan Amrabat ha lasciato la Fiorentina. Dopo il suo ritorno dal Manchester United, a un certo punto sembrava che potesse rimanere in viola ma alla fine è passato al Fenerbahce.