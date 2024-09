Napoli, Roma, Milan e Sol Bamba: le ultimissime

Bruttissima avventura per David Neres e sua moglie Kira Winona dopo la partita con il Parma. Il van a bordo del quale viaggiavano verso l’Hotel Parker’s dopo la partita è stato preso di mira da due malviventi a bordo di un motociclo non lontano dallo stadio Maradona: i delinquenti si sono avvicinati, hanno rotto i finestrini con il calcio di una pistola e hanno rapinato la coppia puntando l’arma. A Neres è stato rubato un prezioso orologio di lusso. Dopo la disavventura, i due sono stati accompagnati in hotel.

Hermoso in arrivo, trattativa per Hummels e Smalling in uscita. Il mercato della Roma non è finito. Ghisolfi ha chiuso per il difensore spagnolo, ancora svincolato e corteggiato nei giorni scorsi dal Galatasaray ma che alla fine ha preferito il trasferimento in Italia, in un club come la Roma che gli garantirà maggiore visibilità.

Minuto 73 di Lazio-Milan, risultato 2-2: c'è il cooling break e Paulo Fonseca ne approfitta per catechizzare i suoi. Partecipano tutti tranne Theo Hernandez e Leao. Il motivo? I due, probabilmente, erano (sono) in aperta polemica con l'allenatore, portoghese, che per scelta tecnica li ha lasciati fuori dalla formazione iniziale.

Sol Bamba, ex difensore ivoriano e tecnico dell'Adanaspor, è morto a soli 39 anni. A comunicarlo il club turco. Nato in Francia, Bamba aveva annunciato nel 2021 di essere affetto da un linfoma. Cresciuto nel Paris Saint-Germain, in carriera ha giocato anche con Cardiff City, Leicester City, e Leeds United. Per il classe 1985 anche una piccola parentesi al Palermo.